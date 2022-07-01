Італійський форвард Андреа Белотті попрощався з командою, в якій провів 7 років.

Белотті покинув Торіно на правах вільного агента після завершення контракту, повідомляє офіційний сайт клубу. Одним з кандидатів на заміну Андреа називають Артема Довбика. Щоправда, туринці вже підписали одного форварда.

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Випадок Белотті може стати прикладом неадекватної оцінки футболістів. 4 роки тому, коли Андреа був на піку, його сватали в Мілан, Інтер, Наполі та Рому. Однак президент Торіно вимагав за форварда 100 мільйонів євро. У підсумку футболіст пішов безкоштовно.

Белотті провів у Торіно 7 сезонів і став капітаном команди. За цей період форвард забив 113 голів у 250 матчах за туринський клуб.