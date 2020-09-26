Аталанта на виїзді здолала Торіно у матчі 2-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Торіно – Аталанта.

Початок матчу видався результативним – команди обмінялись голами Белотті та Гомеса впродовж двох хвилин. Трохи пізніше Мурієль подвоїв перевагу бергамасків, класно пробивши у дальній кут після передачі Папу Гомеса.

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Перед перервою аргентинець ще й асистував Хатебуру, а Белотті встиг скоротити відставання. У другій половині було забито лише один гол – де Рон влучно пробив після передачі Мурієля. Відзначимо, що Маліновський з'явився на полі на 64 хвилині, та не зміг відзначитись результативними діями.

Таким чином, Аталанта розпочала сезон із перемоги та піднялась на 4 місце з 3 пунктами в активі. Торіно з 0 очками несподівано опинився на самому дні турнірної таблиці.

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