Торіно – Аталанта: Маліновський в старті на перший матч Серії А – онлайн-трансляція
20:54 - Читать на русском
Торіно і Аталанта зустрічаються в першому турі чемпіонату Італії 2021/22. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Торіно – Аталанта стартує о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція – на платформі MEGOGO. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Стартові склади команд
Торіно: Мілінковіч-Савіч – Джіджі, Бремер, Родрігес – Сінго, Лукіч, Мандрагора, Айна – П'яца, Лінетті – Санабрія.
Аталанта: Муссо – Паломіно, Деміраль, Джимсіті – Меле, Пашаліч, Пессіна, Гозенс – Маліновський – Ілічіч, Мурієль.
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