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"Торган Азар заявив про бажання піти з команди", – спортивний директор Борусії М

9 квітня 23:09 114 Читать на русском
"Торган Азар заявив про бажання піти з команди", – спортивний директор Борусії М
Торган Азар / Reuters

Спортивний директор Борусії М Макс Еберль підтвердив можливий відхід з клубу атакувального півзахисника Торгана Азара.

"Ми робили спроби продовжити контракт з Торганом раніше, але він не розділив нашого інтересу.

Торган Азар хоче перейти у Атлетіко

Зараз він повідомив нам, що не хоче продовжувати контракт і натомість має намір зробити наступний крок у своїй кар'єрі, покинувши клуб. Проте у нього чинний контракт з нами до 2020 року, в якому не прописані відступні.

Зацікавленим сторонам доведеться запропонувати нам суму, яка відповідає його цінності як чудового форварда, який виступає в Бундеслізі і є основним гравцем однієї з найкращих команд світу", – заявив Еберль в коментарі Goal.com.

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Раніше повідомлялося, що Азара хоче придбати дортмундська Борусія,мадридський Атлетіко і кілька інших клубів.

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