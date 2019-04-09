"Торган Азар заявив про бажання піти з команди", – спортивний директор Борусії М

Спортивний директор Борусії М Макс Еберль підтвердив можливий відхід з клубу атакувального півзахисника Торгана Азара.

"Ми робили спроби продовжити контракт з Торганом раніше, але він не розділив нашого інтересу.

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Зараз він повідомив нам, що не хоче продовжувати контракт і натомість має намір зробити наступний крок у своїй кар'єрі, покинувши клуб. Проте у нього чинний контракт з нами до 2020 року, в якому не прописані відступні.

Зацікавленим сторонам доведеться запропонувати нам суму, яка відповідає його цінності як чудового форварда, який виступає в Бундеслізі і є основним гравцем однієї з найкращих команд світу", – заявив Еберль в коментарі Goal.com.

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Раніше повідомлялося, що Азара хоче придбати дортмундська Борусія,мадридський Атлетіко і кілька інших клубів.