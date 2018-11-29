Торган Азар зацікавив Атлетіко

Півзахисник Борусії Менхенгладбах Торган Азар потрапив до сфери зацікавлень мадридського Атлетіко.

25-річний хавбек збірної Бельгії може опинитися в чемпіонаті Іспанії, повідомляє Marca.

Black Friday: потенційні трансфери усіх клубів Ла Ліги – Зінченко та Лунін у списках двох покупців

За інформацією видання, ігрова форма Азара-молодшого в нинішньому сезоні (8 голів і 5 асистів у 12-ти матчах Бундесліги) вразила скаутів "матрацників". Команда Дієго Сімеоне має проблеми з результативністю, тому вже в зимове трансферне вікно тренерський штаб планує підсилити атакувальну лінію мадридців.

На Ванда Метрополітано бельгієць має конкурувати з Лемаром, Мартіншем і Вітоло. Цікаво, що інформація про потенційний трансфер Торгана Азара до Атлетіко з'явилася на фоні відновлення чуток про перехід до іншого мадридського клубу – Реала – його старшого брата та лідера Челсі Едена.