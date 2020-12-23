Бельгійський хавбек не допоможе "джмелям" у найближчих поєдинках, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Азар зазнав м'язового ушкодження. Лише в понеділок він відновив тренування із першою командою, а напередодні вийшов на заміну в кубковому двобої проти Брауншвайга. Тепер 27-річний бельгієць перебуватиме в лазареті впродовж кількох тижнів.

У нинішньому сезоні Торган Азар провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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