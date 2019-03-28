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Торган Азар хоче перейти у Атлетіко

20:54 174 Читать на русском
Торган Азар хоче перейти у Атлетіко
Торган Азар / Соцмережі

Хавбек менхенгладбаської Борусії Торган Азар хоче змінити клуб.

Контракт бельгійця з клубом закінчується влітку 2020-го року, але Азар-молодший не хоче продовжувати угоду з Борусією М, а бажає змінити чемпіонат, повідомляє Sport Bild.

Азар узгодив контракт з Реалом, – ЗМІ

Очікується, що через закінчення контракту вже через рік керівництво німецького клубу погодиться продати хавбека за 25 мільйонів євро, хоча спочатку хотіло виручити 40 мільйонів.

Зауважимо, що брат Торгана Азара – Еден також може перейти у мадридський клуб – Реал. Тому існує ймовірність, що брати зможуть зустрітись у дербі.

Азар пройшов курйозний тест: Барселона чи Реал, Мбаппе чи Неймар, побувати у тілі Роналду, політика та паління

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