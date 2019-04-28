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Торган Азар анонсував свій трансфер у Борусію Д

16:43 137 Читать на русском
Торган Азар анонсував свій трансфер у Борусію Д
Торган Азар / RegionWeek

Півзахисник Борусії М Торган Азар визначився з клубом, в якому розпочне наступний сезон.

Вінгер менхенгладбахської Борусії Торган Азар повідомив, що погодив умови особистого контракту з Борусією Д. 26-річний бельгієць заявив про це в ексклюзивному інтерв'ю VTM Nieuws. Тепер клубам залишилося домовитися між собою про умови трансферу.

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Раніше спортивний директор Борусії М Макс Еберль визнав, що Торган Азар влітку планує змінити клубну прописку.

У цьому сезоні Торган Азар провів 32 матчі у складі Борусії М в усіх турнірах, відзначившись 12 голами та 11 гольовими передачами.

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Теги
Німеччина Торган Азар Торган Азар Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах
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