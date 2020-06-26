Топові матчі вікенду: фініш Бундесліги та "срібні" розбірки в УПЛ

Футбол продовжує жити у нових умовах. І це виходить доволі бадьоро. Минулого тижня чіткі дати продовження своїх турнірів дала УЄФА. Нас очікує пекельний серпень! У проміжку з 5 по 23 число відбудуться 26 матчів плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи. А потім одразу перемикаємося на кваліфікацію наступного євросезону.

Але не будемо завчасно проголошувати перемогу над пандемією. Дотримуємося правил, за можливості лишаємося вдома і насолоджуємося топовим футболом на екранах пристроїв.

Цих вихідних завершується чемпіонат Німеччини, там за тур до кінця ще є питання без відповідей. Переповнені інтригою Іспанія та Італія. В Україні Шахтар вже оформив четверте чемпіонство поспіль, але залишається боротьба за друге місце.

Поглянемо на центральні протистояння нового вікенду.

Вольфсбург – Баварія

Прогноз: індивідуальний тотал Баварії більше 2,5 гола. Коефіцієнт: 2,41

Неймовірна Баварія, неймовірний Ганс-Дітер Флік. Хтозна, якби Ковача звільнили раніше, можливо Баварія замахнулася б на рекорд Бундесліги за очками. А так у випадку перемоги над Вольфсбургом мюнхенцям забракне для цього 9 пунктів.

З одного боку, мотивація має бути більшою у "вовків", які ведуть заочну боротьбу із Гоффенгаймом за шосте лігоєвропейське місце. З іншого – це все-таки Ліга Європи, а не Ліга чемпіонів. Принаймні, в останній грі Вольфсбурга із Гладбахом було помітно, що дійсно є мотиваційним фактором – "вовки" були биті "жеребцями" 0:3. Окремо цей матч буде цікавий українським вболівальникам. Адже попереду Вольфсбург ще очікує гра з Шахтарем у Лізі Європи.

Баварія у своїх перемогах досягнула автоматизму. Вдома, на виїзді, кадрові втрати, форма суперників – все це не має значення, все одно мюнхенці наберуть чергові три очки. Після цього туру на гравців Баварії очікує ще фінал Кубку проти Байєра та міні-відпустка, аби в серпні до плей-офф Ліги чемпіонів вони підійшли свіженькими. Важливо піти на відпочинок на мажорній ноті.

А ще є індивідуальні завдання: Томас Мюллер намагатиметься покращити свій же рекорд за кількістю асистів за сезон, Роберт Левандовський прагне збільшити рекорд голів для легіонерів за сезон. Тому передрікаємо щонайменше три м’ячі від Баварії – індивідуальний тотал більше 2,5 голів оцінено експертами Parimatch коефіцієнтом 2,41.

Сельта – Барселона

Прогноз: Сельта не заб’є. Коефіцієнт: 2,44

Барселона хоч і втратила лідерство у Прімері, але продовжує демонструвати дуже невластиву для себе надійність в обороні. П’ять поспіль клін-шитів в активі тер Штегена. Ще чотири матчі – і буде рекорд клубу.

І це не виглядає випадковістю. Так, зі створенням моментів у самої Барси виникають складнощі, але хороший контроль м’яча залишає зовсім обмаль часу на атаки супернику. З цих п’яти сухарів реальні шанси забити мала лише Севілья.

Ну а в нинішньої Сельти напад – один з найгірших у чемпіонаті. І це враховуючи нещодавні шість голів у ворота Алавеса. Без них Сельта за забитими була б у самому низу. Чи випадковість то була? Спробуємо понадіятися, що так, і спрогнозуємо шостий поспіль матч Барселони на нуль.

Мілан – Рома

Прогноз: нічия. Коефіцієнт: 3,40

Обидві команди добре провели перші матчі після карантину. Рома здобула вольову перемогу над Сампдорією, в Мілана почесна нічия у кубку проти Юве (ще й в меншості) та розгром Лечче.

Звичайно, не будемо поспішати із заявами про одужання Мілана. Вони будуть передчасними, клуб лихоманить і після завершення сезону знову можуть бути радикальні зміни. Але просто тут і зараз у наставника Стефано Піолі справи йдуть непогано. Показово, що проти Роми, яка веде безнадійну боротьбу за топ-4, шанси команд на перемогу оцінюються однаково.

У такій мутній водичці є шанс виловити нічию. Причому вона має бути результативною, адже матчі Роми – це майже завжди гольова феєрія. Для відчайдухів радимо звернути увагу на точний рахунок 2:2 за 13,5, але самі оберемо більш спокійну ставку - просто нічия за 3,4

Десна – Динамо

Прогноз: перемога Динамо. Коефіцієнт: 1,79

Матч Динамо проти Колоса – це відчутний удар по іміджу клубу. Сумнівність одинадцятиметрових додалася до непереконливої гри киян, навіть у більшості.

Але що є в Динамо останнім часом – це вміння реабілітуватися. Після поразки від Шахтаря, яка продемонструвала велику різницю у класі команд, підопічні Михайличенка завелися і обіграли Зорю та Олександрію. Причому відчувалася саме спортивна злість, яка дуже допомогла перемогти непростих опонентів.

Подібного очікуємо і у 28-му турі. Відсутність у Десни дискваліфікованого Імерекова – як невеличкий бонус до обґрунтування. Цих вихідних Динамо має остаточно відчепити підопічних Олександра Рябоконя від боротьби за друге місце. Перемога Динамо у Чернігові оцінена аналітиками Parimatch коефіцієнтом 1,79.

Лестер – Челсі

Прогноз: прохід Лестера. Коефіцієнт: 2,04

Якби цей чвертьфінал Кубка Англії було зіграно кілька місяців тому, то головним претендентом на перемогу був би Лестер. Але два посткарантинні матчі змінили котирування. Челсі у властивому Лемпардові видовищному стилі здобув дві перемоги, у тому числі над Ман Сіті. Лондонці стали героями заголовків, адже принесли Ліверпулю чемпіонство. Тоді як Лестеру і очки, і голи даються важко.

І все-таки радимо подивитися на графік команд. Челсі доведеться грати через два дні на третій, а Лестер має більше часу на відпочинок. Майже впевнені, що тренер Челсі вдасться до серйозної ротації, тоді як наставнику "лисів" Роджерсу потрібно знову намацувати ігрові зв'язки – а для цього бажано випустити всіх найкращих.

Тож загалом очікується рівний матч, але ми спрогнозуємо прохід Лестера, спираючись на важкий графік їхніх суперників.