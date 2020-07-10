Топові матчі вікенду: дербі Північного Лондона і загроза Ювентусу

З півсотні матчів найвищого ґатунку кожного тижня. Подякуємо карантину? Навіть чемпіонат Європи не міг нам стільки дати! Найбільш футбольне літо в історії гри, як не крути. І воно не збирається закінчуватися.

Щойно видихнули від неймовірної розв’язки у фіналі Кубка України, як потрібно готуватися до вікенду. Дуже цікавим виглядає тур в Італії. Ювентус, Лаціо та Інтер вийшли на тропу поразок. Туринці мають всі шанси програти знову, адже їм протистоятиме одна з найкращих команд Європи. Нікого ж не дивує така характеристика Аталанти?

Дербі Північного Лондона. Як звучить! В реальності ж це дуель восьмої і десятої команд АПЛ. Так низько впали Тоттенгем і Арсенал. Та все одно – це родова ворожнеча. Моурінью проти Артети – це майже так само, як Моурінью проти Гвардіоли. Ідейне протистояння, за яким завжди цікаво спостерігати.

Ювентус – Аталанта

Прогноз: індивідуальний тотал Аталанти більше 1,5 голи. Коефіцієнт: 2,33

Наче Ювентус і створив собі достатньо солідну фору у Серії А, але враження від рестарту туринців все одно не найкращі. То невдача у фіналі Кубка Італії, то вольова поразка від Мілана 2:4, то абстрактні звинувачення у невидовищності.

Натомість Аталантою лише захоплюються. І по ділу. Без надто великих трансферів Гасперіні примудрився побудувати команду, яка забиває в середньому по три м’ячі за гру, вийшла до чвертьфіналу ЛЧ і може стати другою у Серії А. Може і про золото помріяти? Але для цього потрібно перемагати туринців і сподіватися на їхніх наступних суперників, далеко не простих, до речі.

Але брати перемогу Аталанти все одно якось лячно. Та й якби коефіцієнт був під п’ятірку, а не скромні 3,45. Тож радимо зосередитися на гольових успіхах бергамаскі. Матчі, в яких вони забивають менше двох голів, бувають вкрай зрідка. А після феєричного перформансу оборони Юве в грі проти Мілана буде дивно, якщо туринцям вдасться стримати шалену атаку Аталанти. Адже у Гасперіні загроза регулярно надходить від кожного гравця. До того ж, коефіцієнт від аналітиків Parimatch доволі привабливий.

Наполі – Мілан

Прогноз: тотал понад 3,5 голів. Коефіцієнт: 2,90

Поєдинок двох популярних команд, якому трохи бракує турнірної інтриги. Обидві вже програли боротьбу за зону ЛЧ, а Ліга Європи від них нікуди не подінеться. А ще це дуель Гаттузо проти Мілана. Легенда! Під 500 матчів за россо-нері у якості гравця, ще півтора сезони у якості тренера.

В Наполі, до слова, у Дженнаро виходить набагато краще. І навіть поразка від Аталанти не збила неаполітанців з переможної стежини. В останніх 11 турах у Наполі вже дев’ять звитяг.

Мілан після паузи навіть не дивує, а шокує. Перемоги над Ромою, Лаціо, Ювентусом – це грандіозно! Можливо, варто дати шанс Піолі і наступного сезону?

Передрікати переможця відверто важко – як бачимо, обидві команди на ходу. Тому знову звернемося до голів. І Наполі, і, особливо, Мілан останнім часом забивають багато. Нехай так станеться і в очній зустрічі.

Вільярреал – Реал Сосьєдад

Прогноз: перемога Вільярреалу. Коефіцієнт: 2,30

У цьому матчі особливо багато розповідати не станемо. У Вільярреалу після рестарту був по суті один невдалий матч з восьми. Жовта субмарина проти Барселони вийшла змагатися у відкритому футболі. І була жорстоко покарана. Та вже після цього підопічні Кальєхи реабілітувалися, впевнено здолавши Хетафе. 19 очок у восьми турах – надія на ЛЧ жива, але потрібно перемагати в усіх завершальних матчах.

Наступний суперник – цілком підходящий, аби взяти три очки. Реал Сосьєдад карантинну підготовку провалив. Після паузи команда йде за графіком борця за виживання – 5 очок у семи турах. Отож, передрікаємо перемогу Вільярреалу, якому вона банально набагато потрібніша. Експерти Parimatch, судячи з кефу, також прогнозують перемогу господарів.

Тоттенгем – Арсенал

Прогноз: перемога Арсеналу. Коефіцієнт: 2,80

Арсенал приємно дивує. Після двох невдач одразу після рестарту команда додає. Перемога над Шеффілдом і Вулверхемптоном у гостях, нічия з позиції сили проти Лестера. Довіра до Артети зростає.

На користь Арсеналу ще два фактори. По-перше, у канонірів буде на дві доби більше для відпочинку. Тоттенгему у четвер грав проти Борнмута, тоді як Арсенал вже готувався до дербі. По-друге, тривалу дискваліфікацію отримав Ерік Дайєр. Цей гравець останнім часом перекваліфікувався у центрбеки і став ключовим для Моурінью.