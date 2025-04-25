Збірна Нігерії поповнила список тих, хто готовий розважати окупантів під час війни в Україні.

Російський футбольний союз повідомив про домовленість із Футбольною федерацією Нігерії щодо проведення товариського матчу.

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Гра має відбутись 6 червня на московських Лужніках. Востаннє збірна Росії проводила там матч ще у вересні 2021 року проти Хорватії (0:0) у відборі на ЧС-2022.

Відзначимо, що збірна Нігерії має досить зірковий склад. Зокрема, за неї виступають такі зірки як Віктор Осімхен (Галатасарай), Віктор Боніфейс (Байєр), Адемола Лукман (Аталанта). Минулого року нігерійці дістались фіналу Кубка африканських націй, де програли Кот-д'Івуару.

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