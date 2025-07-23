"Сьогодні симулянтам складніше, тому що у нас є VAR. У мої часи я знав, хто вони такі. Неймар був легендарним, і цілком заслужено.

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Чим більше його обличчя скривилося від болю, тим спокійнішим я залишався, дозволяючи грі продовжуватися. Гравець, який дійсно травмований, лежить нерухомо, він не котиться по землі.

На цю мить симулянти набагато вправніше імітують фоли. Я часто оцінював ситуації за реакцією гравців. Якщо вони спочатку дивилися на мене, то, ймовірно, це не було серйозно. Але якщо вони більше турбувалися про травмованого гравця, то це інша справа", – цитує Бриха Nogomania.

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