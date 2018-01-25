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Топ-новини: Україна дізналася суперників у Лізі націй, Реал сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії

07:00 1227 Читать на русском
Топ-новини: Україна дізналася суперників у Лізі націй, Реал сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії
Збірна України / фото О. Осипов

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 24 січня.

Україна

Ліга націй УЄФА: Україна дізналась суперників та календар матчів.

Динамо хоче, щоб ПАОК заплатив за Хачеріді 3 мільйони євро.

Вакулко – футболіст Партизана.

Шахтар мінімально програв Динамо З.

Світ

Ліга націй УЄФА: результати жеребкування.

Кубок Іспанії: Реал сенсаційно програв Леганесу та вилетів з турніру.

Арсенал курйозно переграв Челсі й вийшов у фінал Кубка ліги: Вілліан травмувався, Барклі дебютував у сезоні, Мхітарян фартовий.

Шахов забив за ПАОК – його клуб здолав Атромітос.

Яремчук знову забив за Гент – цього разу Антверпену.

Коутінью отримав у Барселоні 14 номер.

Маскерано – гравець Хебей Чайна Форчун.

Анонс

Сьогодні відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Барселона після поразки у першій грі спробує взяти реванш у Еспаньйола. Також кілька українських клубів проведуть контрольні матчі на зборах.

Крім того, читайте на "Футбол 24" статтю про легенду Барселони та збірної Іспанії Хаві, якому виповнюється 38 років.

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