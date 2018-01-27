Топ-новини: Санчес ефективно дебютував за Манчестер Юнайтед, Динамо здобуло першу перемогу на зборах в Іспанії

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 26 січня.

Україна

Динамо обіграло Осієк і здобуло першу перемогу на зборах в Марбельї.

Манчестер Сіті запропонував за зимовий перехід Фреда 45 млн фунтів, Шахтар хоче більше, – MEN.

Олімпік підтвердив перехід Антона Кравченка в Карабюкспор.

Фомін і Танковський поповнять склад Шахтаря, – ЗМІ.

Динамо цікавиться болгарським форвардом Десподовим.

Феррейра зацікавив Сампдорію, – Sky Sport Italia.

Мораєс входить у трансферні плани Фламенго.

Світ

Кубок Англії: Манчестер Юнайтед розгромив Йовіл у дебютному матчі Санчеса, чилієць взяв участь в двох голах.

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка Іспанії: стали відомі результати.

Челсі не зміг орендувати Жиру та близький до провалу з Джеко та Емерсоном.

Жоау Маріу перейшов у Вест Хем.

Коваль потрапив у заявку на матч з Леванте.

Роналду висловився щодо свого майбутнього в Реалі.

Анонс

Сьогодні відбудеться центральний матч 21 туру чемпіонату Іспанії Валенсія – Реал. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Також ми підготували інтерв'ю з відомим агентом В'ячеславом Заховайлом.