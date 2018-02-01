Топ-новини: Обамеянг перейшов в Арсенал, Жиру став гравцем Челсі, а Зінченко успішно повернувся в основу Манчестер Сіті

До вашої уваги дайджест головних новин за 31 січня.

Україна

Трансфер Пантіча в Маккабі зірвався через суперечку агентів.

Довбик – гравець Мітьюлланда.

Брати Пасічі та Кулинич стали гравцями Олімпіка.

Карпати підписали двох колумбійських нападників.

Світ

Обамеянг перейшов в Арсенал, Жиру став гравцем Челсі, а Батшуаї перейшов у Борусію Д.

Бойко переведений у дубль Бешикташа.

Кубок Туреччини: Акхісар Селезньова переміг Кайсеріспор Кучера та Кравця.

Манчестер Сіті розгромив Вест Бромвіч, Зінченко провів чудовий матч.

Тоттенхем впевнено обіграв Манчестер Юнайтед, Борнмут сенсаційно розгромив Челсі.

Кубок Італії: Мілан зіграв внічию з Лаціо.

Кубок Іспанії: Леганес та Севілья розписали бойову нічию.

ЧАН-2018: Марокко та Нігерія вийшли у фінал.

Монако переміг Монпельє та вийшов у фінал Кубка французької ліги.

Анонс

Сьогодні в півфіналі Кубка Іспанії зустрінуться Барселона та Валенсія. "Футбол 24" проведе для вас текстову онлайн-трансляцію та проаналізує матч.

Також очікуйте на різноманітні публікації про гру Олександра Зінченка, який повернувся в основу Манчестер Сіті та провів хороший поєдинок проти Вест Бромвіча.

Львівські Карпати та кропивницька Зірка зіграють чергові контрольні матчі на зборах.