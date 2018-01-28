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Топ-новини: Коноплянка і Ярмоленко не вразили, Маліновський забив класний гол, Реал розгромив Валенсію, яка йде вище

07:00 719 Читать на русском
Топ-новини: Коноплянка і Ярмоленко не вразили, Маліновський забив класний гол, Реал розгромив Валенсію, яка йде вище
Руслан Маліновський / Photo News

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 27 січня.

Україна

Маліновський забив за Генк у ворота команди Безуса, але матч авершився внічию.

Маріуполь – Динамо: київський клуб звинуватив ФФУ у затягуванні справи.

Коноплянка і Ярмоленко отримали низькі оцінки від Whoscored за матчі Шальке і Борусії у 20 турі Бундесліги.

Шальке переміг Штутгарт на виїзді, Коноплянка не забив у порожні ворота.

Борусія Д вирвала у Фрайбурга нічию, Ярмоленко допоміг забити рятівний гол.

Кайсеріспор зіграв унічию з Гезтепе – Кравець дебютував, Кучер відіграв весь матч.

Шахтар взяв 27 футболістів на збори в ОАЕ.

Динамо не змогло обіграти болгарський ЦСКА.

Світ

Реал розгромив Валенсію в неоднозначному матчі та зменшив дистанцію до 3-го місця: Роналду і Марсело показали зуби, екс-захисник Барси привіз 2 пенальті.

Ліверпуль програв Вест Бромвічу та вилетів з Кубка Англії.

АЕК впевнено переміг Ламію без Чигринського – Буднік не допоміг гостям.

Зеєдорф може очолити Депортіво Коваля.

Ляпорт стане рекордним трансфером Манчестер Сіті.

Анонс

Сьогодні Барселона приймає Алавес, Мілан – Лаціо, а Рома – Сампдорію. В іноземних чемпіонатах зіграють команд Рибалки, Селезньова, Яремчука, Лучкевича і Шахова.

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