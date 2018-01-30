Топ-новини: Динамо продовжило контракт з Гармашем та близьке до підписання захисника, Піке офіційно пролонгував угоду з Барселоною

До вашої уваги дайджест головних новин за 29 січня.
Україна
Динамо близьке до підписання Самбрано, – ЗМІ
Кірікеш може перейти в Динамо
Лунін не перейде в Реал Сосьєдад до літа, – іспанський журналіст
Гармаш продовжив контракт з Динамо
Будківський перейде в Амкар
Маріуполь – Динамо: ФФУ заперечила затягування справи
Зінченка можуть відрахувати з Сумського педуніверситету
Світ
Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії: стали відомі результати
Уотфорд орендував Деулофеу в Барселони
Старрідж перейшов у Вест Бромвіч на правах оренди
Ляпорт покинув Атлетік
Піке продовжив контракт із Барселоною
Анонс
Сьогодні розпочнеться 25 тур АПЛ, а Шахтар, Ворскла та Верес проведуть контрольні матчі на зборах.
В Італії Ювентус зіграє з Аталантою у 1/2 фіналу Кубка Італії, а у Бельгії відбудеться кубкове протистояння команд з українцями у складі – Кортрейк Євгена Макаренка зіграє проти Генка Руслана Маліновського.
Також читайте на "Футбол 24" інтерв'ю із Данилом Мигалем, який прославився своїм вчинком під час матчу Олімпіади-1976, вибігши на поле із синьо-жовтим прапором під час поєдинку СРСР – НДР та станцювавши гопак.