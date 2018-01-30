Топ-новини: Динамо продовжило контракт з Гармашем та близьке до підписання захисника, Піке офіційно пролонгував угоду з Барселоною

До вашої уваги дайджест головних новин за 29 січня.

Україна

Динамо близьке до підписання Самбрано, – ЗМІ

Кірікеш може перейти в Динамо

Лунін не перейде в Реал Сосьєдад до літа, – іспанський журналіст

Гармаш продовжив контракт з Динамо

Будківський перейде в Амкар

Маріуполь – Динамо: ФФУ заперечила затягування справи

Зінченка можуть відрахувати з Сумського педуніверситету

Світ

Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії: стали відомі результати

Уотфорд орендував Деулофеу в Барселони

Старрідж перейшов у Вест Бромвіч на правах оренди

Ляпорт покинув Атлетік

Піке продовжив контракт із Барселоною

Анонс

Сьогодні розпочнеться 25 тур АПЛ, а Шахтар, Ворскла та Верес проведуть контрольні матчі на зборах.

В Італії Ювентус зіграє з Аталантою у 1/2 фіналу Кубка Італії, а у Бельгії відбудеться кубкове протистояння команд з українцями у складі – Кортрейк Євгена Макаренка зіграє проти Генка Руслана Маліновського.

Також читайте на "Футбол 24" інтерв'ю із Данилом Мигалем, який прославився своїм вчинком під час матчу Олімпіади-1976, вибігши на поле із синьо-жовтим прапором під час поєдинку СРСР – НДР та станцювавши гопак.