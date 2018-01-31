Топ-новини: Динамо підписало Самбрано, Манчестер Сіті оформив свій рекордний трансфер, Ярмоленко отримав травму

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 30 січня.
Україна
Самбрано – футболіст Динамо.
Шахтар програв Копенгагену в першому матчі Dubai Cup.
Хачеріді узгодив контракт з ПАОКом, грецький клуб хоче підписати захисника вже у січні.
Верес продовжив оренду "Арени Львів" до кінця сезону 2017/18.
Тайсон зацікавив Сампдорію.
Динамо визначилось із суперниками на другому зборі в Іспанії.
Нафтовик-Укрнафта та Арсенал-Київщина можуть знятися з чемпіонату України.
Світ
Ляпорт офіційно став гравцем Манчестер Сіті.
Ліверпуль на виїзді розгромив Хаддерсфілд.
Арсенал поступився Суонсі в дебютному матчі Мхітаряна.
Кубок французької ліги: ПСЖ переміг Ренн та вийшов у фінал.
Кубок Бельгії: Кортрейк Макаренка в драматичному матчі обіграв Генк Маліновського.
Ярмоленко отримав травму та пропустить кілька тижнів.
Зоря підписала екс-гравця молодіжки Борусії Д Ель-Буаззаті.
Еммерсон став футболістом Челсі.
Анонс
Сьогодні відбудеться центральний матч 25 туру АПЛ Тоттенхем – Манчестер Юнайтед. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Також ми підготували цікаве чтиво про Желько Ражнатовіча – кривавого командира сербської армії, який вивів ФК Обіліч у Лігу чемпіонів та спричинив скандал у європейському футболі.