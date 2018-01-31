Топ-новини: Динамо підписало Самбрано, Манчестер Сіті оформив свій рекордний трансфер, Ярмоленко отримав травму

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 30 січня.

Україна

Самбрано – футболіст Динамо.

Шахтар програв Копенгагену в першому матчі Dubai Cup.

Хачеріді узгодив контракт з ПАОКом, грецький клуб хоче підписати захисника вже у січні.

Верес продовжив оренду "Арени Львів" до кінця сезону 2017/18.

Тайсон зацікавив Сампдорію.

Динамо визначилось із суперниками на другому зборі в Іспанії.

Нафтовик-Укрнафта та Арсенал-Київщина можуть знятися з чемпіонату України.

Світ

Ляпорт офіційно став гравцем Манчестер Сіті.

Ліверпуль на виїзді розгромив Хаддерсфілд.

Арсенал поступився Суонсі в дебютному матчі Мхітаряна.

Кубок французької ліги: ПСЖ переміг Ренн та вийшов у фінал.

Кубок Бельгії: Кортрейк Макаренка в драматичному матчі обіграв Генк Маліновського.

Ярмоленко отримав травму та пропустить кілька тижнів.

Зоря підписала екс-гравця молодіжки Борусії Д Ель-Буаззаті.

Еммерсон став футболістом Челсі.

Анонс

Сьогодні відбудеться центральний матч 25 туру АПЛ Тоттенхем – Манчестер Юнайтед. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Також ми підготували цікаве чтиво про Желько Ражнатовіча – кривавого командира сербської армії, який вивів ФК Обіліч у Лігу чемпіонів та спричинив скандал у європейському футболі.