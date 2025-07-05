Інтер готовий продати Яна Зоммера в Галатасарай, інформує Diario Sport. У 36-річного швейцарського воротаря залишився рік за контрактом, і він готовий поїхати до Туреччини. Якщо це станеться, Інтер хотів би запросити до своїх лав тер Штегена з Барселони. "Нерадзуррі" вже вийшли на каталонців з цим питанням.

Зірка Барселони був переконаний, що переходить в Динамо: "Мав на увазі Шевченка, Київ, Лігу чемпіонів"

Німець ще не спілкувався з каталонським клубом – наступного тижня він з'явиться в Барселоні, щоб почати передсезонну підготовку. Марк-Андре дуже злий на клуб – не тільки на рішення з приводу свого статусу, але і на витоки інформації в пресу.

Попри це, він хотів би залишитися в Барселоні. Раніше Галатасарай і Монако виходили на тер Штегена, але німець вважав за краще відмовитися від коментарів. Варіант з Інтером може все змінити – це дуже статусний клуб.

Барселона хотіла б, щоб тер Штеген пішов, і готова зробити його вільним агентом. Рішення – за самим воротарем. Барселона буде спілкуватися з ним, починаючи з наступної неділі.

"Тріска коментує, п’є пиво і розповідає про це всій Україні": "Пас", робота в таксі, гумор Савелія та сміливий Циганик