ПСЖ буде радий підписати контракт із Пепом Гвардіолою, навіть якщо заради цього доведеться звільнити Крістофа Гальтьє.

Манчестер Сіті можуть дискваліфікувати на кілька років від виступів у єврокубках. Щодо клубу було розпочато розслідування стосовно фінансових махінацій. У травні 2022 року головний тренер "містян" Пеп Гвардіола сказав босам свого клубу: "Якщо ви мені збрешете, я піду".

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Контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті діє до літа 2025 року, але в разі дискваліфікації клубу він може його розірвати. Як інформує FourFourTwo, ПСЖ буде готовий звільнити чинного наставника Крістофа Гальтьє заради підписання контракту з Гвардіолою.

Під керівництвом Гальтьє ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції, випереджаючи Марсель на 8 очок. В 1/8 фіналу ЛЧ Мессі та Ко зіграють проти Баварії.

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