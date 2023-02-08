Гвардіола може возз'єднатися з Мессі – ПСЖ заради іспанця готовий звільнити свого тренера
ПСЖ буде радий підписати контракт із Пепом Гвардіолою, навіть якщо заради цього доведеться звільнити Крістофа Гальтьє.
Манчестер Сіті можуть дискваліфікувати на кілька років від виступів у єврокубках. Щодо клубу було розпочато розслідування стосовно фінансових махінацій. У травні 2022 року головний тренер "містян" Пеп Гвардіола сказав босам свого клубу: "Якщо ви мені збрешете, я піду".
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Контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті діє до літа 2025 року, але в разі дискваліфікації клубу він може його розірвати. Як інформує FourFourTwo, ПСЖ буде готовий звільнити чинного наставника Крістофа Гальтьє заради підписання контракту з Гвардіолою.
Під керівництвом Гальтьє ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції, випереджаючи Марсель на 8 очок. В 1/8 фіналу ЛЧ Мессі та Ко зіграють проти Баварії.
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