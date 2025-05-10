Після придбання Ньюкасла інвесторами з Близького Сходу клуб поступово почав відновлювати свою давно забуту славу. Тому нове керівництво "сорок" вирішило змінити клубну емблему для кращого просування бренду. Про це повідомляє прес-служба Ньюкасла.

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"Настав час оновити нашу емблему. Це рішення, яке ми приймаємо нелегко. Ми любимо наш герб. Він культовий і допоміг нам пережити незабутні перемоги та випробування. Але він був створений в іншу епоху. Його складний дизайн не завжди добре вписується в сучасний цифровий світ. І його важко відтворити чітко та послідовно.

Йдеться не про те, щоб позбутися минулого. Мова про те, що наша емблема заслуговує на вдумливу еволюцію, сформовану голосами вболівальників", – пояснили в керівництві команди.

14 травня Ньюкасл проведе велике опитування щодо нової емблеми й, врахувавши усі голоси фанатів, обере шорт-лист найкращих варіантів, серед яких потім буде сформовано фінальну версію оновленого логотипа "сорок". З теперішньою емблемою клуб провів 37 років.

Newcastle confirm they're planning to change the club's badge to bring it in line with the modern era pic.twitter.com/6sFCggMd52 — Sky Sports (@SkySports) May 9, 2025

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