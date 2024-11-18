Лондонський клуб офіційно презентував свою оновлену емблему.

Зірка АПЛ отримав дискваліфікацію на 7 матчів і чималий штраф – все через расистський жарт про одноклубника

Зміни мінімальні. "Шпори" просто прибрали вигнутий напис "Тоттенхем Хотспер" під своїм знаменитим півником. Це зроблено для того, щоб символ клубу можна було робити більшим у різних графіках. Перед початком сезону Ліверпуль зробив щось схоже зі своїм фірмовим птахом.

Тоттенхему точно варто змінювати й результати. Після 11 турів АПЛ "шпори" набрали всього 16 очок і йдуть на десятій сходинці таблиці.

МЮ розгромив Лестер завдяки бенефісу Фернандеша, Ньюкасл зупинив Ноттінгем, Тоттенхем сенсаційно програв Іпсвічу