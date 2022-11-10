Топ-голів Роналдо на чемпіонатах світу – знищення Туреччини і фірмові переступи
13:18 - Читать на русском
Бразилець Роналдо зібрав непогану колекцію голів на Мундіалях, тому є з чого обирати.
Феномен їздив на чотири чемпіонати світу, але у "золотому" 1994 році не отримав жодної секунди на полі. Роналдо надолужив на наступних трьох Мундіалях, оформивши вражаючі 15 голів. "Футбол 24" пропонує вам топ найкращих голів екс-зірки збірної Бразилії на світових форумах.
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