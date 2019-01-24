Топ-8 "дідуганів" Європи, які демонструють дивовижну результативність

"Футбол 24" розповідає про форвардів-ветеранів, які переживають другу молодість у сезоні 2018/19.

Хорхе Моліна (36 років)

Нападник Хетафе проводить, мабуть, сезон свого життя, забивши вже 8 голів у 20-ти матчах чемпіонату Іспанії. Його розкішна форма – один з головних факторів сенсаційного стрибка "містян", які перебувають на відстані двох пунктів від зони Ліги чемпіонів. 22 квітня Хорхе Моліна відзначатиме свій 37-й день народження, а потрапляння команди у єврокубки стало б для нього ідеальним подарунком.

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Фабіо Квальярелла (35)

Екс-форвард Удінезе, Наполі, Ювентуса та ще цілого ряду італійських клубів переживає другу молодість в Сампдорії. У рейтингу найкращих снайперів Серії А Квальярелла ділить першу сходинку з Кріштіану Роналду і Дуваном Сапатою, відзначившись 14 разів. Цієї зими італійський снайпер міг стати гравцем Мілана, однак зробив вибір на користь Генуї, де вже відчувається аромат Ліги Європи.

Глен Мюррей (35)

Страйкер Брайтона записав на свій рахунок 8 влучних пострілів у 23-х матчах англійської Прем'єр-ліги. Попри далеко не юний вік Мюррей примудряється виходити на поле в кожній грі та реально допомагає "чайкам" перебувати на безпечній дистанції від зони вильоту.

Клас-Ян Хунтелаар (35)

Знаменитий бомбардир, який встиг пограти за Реал та Мілан, завершує свою футбольну пригоду на рідній Амстердам-Арені. Хунтелаару вже 35, а він досі не втратив інстинкт справжнього кіллера. У сезоні 2018/19 летючий голландець забив 11 голів в Ередивізії, що дозволяє Аяксу вести з ПСВ відчайдушну боротьбу за титул.

Робін Ван Персі (35)

Емблема та живе легенда Фейєнорда також може похизуватись 8-ма голами у чемпіонаті Нідерландів після першої частини сезону. Поборовши свої фізичні проблеми, ван Персі знову почав нагадувати форварда, який феєрив за Арсенал та Манчестер Юнайтед в АПЛ.

Гійом Оаро (34)

Досвідчений француз впевнено веде Янг Бойз до чемпіонського титулу. Завдяки 13-м голам Оаро бернський клуб на 19 очок випереджає Базель у турнірній таблиці. На груповому етапі Ліги чемпіонів екс-форвард ПСЖ також не гаяв часу, тричі розписавшись у воротах суперників.

Шарлес (34)

Бразилець, який успішно виступає в Іспанії з 2004 року, вже 7 разів засмучував суперників Ейбара по ходу поточного сезону. Завдяки майстерності Шарлеса на завершальній стадії атаки команда Менділібара знову може сподіватись на збереження прописки в еліті. Останньою жертвою бразильця став Еспаньйол, який був розгромлений на Іпуруа з рахунком 0:3.

Ігор Ангуло (34)

Нестримний баскський нападник проводить черговий феноменальний сезон за Гурнік. Ангуло вже встиг наколотити 12 голів у Екстраклясі, однак його команда наразі бореться за виживання. Божевільна результативність іспанця дозволяє йому потрапляти навіть у список претендентів на "Золотий бутс".

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