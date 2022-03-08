Топ-5 найвідвідуваніших матчів у 2022 році
Ресурс SoccerAmerica опублікував п'ятірку найвідвідуваніших матчів цього року.
1. Ліверпуль – Челсі (фінал Кубка ліги, Вемблі): 85 512 глядачів.
2. Шарлотт – Лос-Анджелес Гелаксі (МЛС, Банк оф Амеріка Стедіум): 74 479 глядачів.
3. Барселона – Атлетіко (Ла Ліга, Камп Ноу): 74 221 глядачів.
4. Барселона – Наполі (Ліга Європи, Камп Ноу): 73 525 глядачів.
5. Манчестер Юнайтед – Уотфорд (АПЛ, Олд Траффорд): 73 152 глядачів.
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