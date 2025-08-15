Прем'єр-ліга стала ще цікавішою після 2 мільярдів і 400 тисяч євро, які викинули на трансфери клуби цього літа, що майже стільки ж, як сумарно в інших топ-лігах. Ліверпуль ризикує втратити статус чемпіона навіть з таким гучним трансферним вікном.

Челсі – новий претендент на золото

Партнери Мудрика не дарма виграли фінал Клубного чемпіонату світу в ПСЖ. Тихим голосом сподіваємося на диво, що заявлений на сезон українець з'явиться на полі хоча б у 2026 році. По-перше, цілком по грі. По-друге, задушили найкрутішу команду Європи її ж зброєю – безжальний пресинг, швидкі переходи, вбивча впевненість при завершенні. Мареска отримав ледь не по 2 гравці на кожну позицію, в чому дуже посприяли тріумфальні виступи в такому турнірі, як Ліга конференція. Майже 280 мільйонів євро на трансфери. Більше розщедрився тільки Ліверпуль, який ще й не припиняє мріяти про бунтаря Ісака.

Хто зайшов у Ла Лігу? Критик Мессі, клуб Луніна і 40-річного Касорли, а ще – арена, яка пам’ятає міні-шедевр Шеви

Челсі ще в минулому сезоні здивував тим, наскільки впевнено повернувся в ЛЧ після років безнадії та тотальних провалів. Їх ніхто не розглядає як реального претендента, і це може допомогти. Завжди так було з цими неочевидними, час який настав. Один із найлегших календарів у перші 5-10 турів, що може дати потрібний імпульс. Дивовижно впевнені перемоги над Міланом і Байєром у вкороченій підготовці через КЧС-2025. Останній пункт може бути й мінусом. Чи вплине цей турнір на сили, готовність і травматичність, як попереджали Клопп і компанія? Ще один мінус – Ліга чемпіонів вимагатиме більше зусиль, ніж ЛК. Воротар і захисники теж залишаються значними сумнівами, але атакувальна глибина може переважити.

Chelsea have confirmed that Cole Palmer has been given the No. 10 shirt, previously worn by Mykhailo Mudryk who was provisionally suspended by the FA in December after testing positive for a banned substance.



New signing Liam Delap has been handed the No. 9 jersey. pic.twitter.com/PqoFn4kb7o — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 5, 2025

Хто на виліт уже відомо?

Бернлі виходить на головного фаворита, щоб продовжити існування ліфтера. Якщо не вдалося врятуватися з Компані, якого потім взяли в Баварію, то чого має вийти зараз? Скотт Паркер знає, як це вилітати відразу. Сам клуб – теж. Набрали купу нових людей на понад 100 мільйонів євро, але все це сумнівне підсилення може перекреслити відхід Траффорда – воротаря-героя Чемпіоншипу. Передсезонні матчі також впевненості не вселяють – перемогли тільки клуби з нижчих ліг.

Лідс не виграв жодного товариського поєдинку влітку. Зате придбав 7 нових хлопців ростом під 1,9 м і більше. Таке рівняння на Волинь Віталія Кварцяного є не дуже притаманний для Фарке, клуби якого монументально знищували у попередніх сезонах АПЛ. Історія німецького тренера в еліті завжди була вкрай короткою. Взимку 2022 року зганьбився підписанням контракту з Краснодаром. До честі 48-річного фахівця після повномасштабного вторгнення російських військ покинув цю країну, так і не провівши жодного матчу. Програти 15 матчів поспіль в АПЛ – Фарке вміє ставити цікаві рекорди. Чи допоможе йому нова банда велетнів? Сумнівно.

Meet Big Lads Utd — Leeds gamble on signing team of giants to survive



Club’s seven summer signings measure up at an average height of over 6ft 2in as Daniel Farke attempts to buck trend of promoted sides going straight down | ️ @GregorRoberts0n https://t.co/SpCDDKeQea — Times Sport (@TimesSport) August 14, 2025

Сандерленд викинув на ринок 153 мільйони євро, але найбільше виділяється Граніт Джака. Впадає в очі бажання повторити шлях Ноттінгем Форест, який тотально перебудував команду після заходу в еліту. Чи допоможе це "чорним котам"? Буде нереально важко, адже того ж центрфорварда в команді по суті досі нема. Відсунули навіть від підготовки до сезону Русина, в якого і пропозицій нема, і тонус під великим питанням. Формально в заявці присутній, його можна навіть у Фентезі вибрати, але Назарій навіть номера не має. Маєнда, на якого робили ставку в товарняках, був настільки переконливими зі своїм нулем голів, що орендували екс-форварда Барселони Марка Гіу в Челсі.

Серед тих, хто може неприємно здивувати своїх команд передусім клуби-донори. Борнмут розпродав усю оборону, що навряд чи швидко компенсує Іраолою та новачками так швидко, а старт не дуже простий. Вулверхемптон віддав за грубі гроші головних постачальників голів та асистів, придбавши натомість більше перспективу та обіцянки. Брентфорд втратив Мбеумо, а Вісса бойкотує перший тур, провокуючи свій трансфер. Та головний жах тут – у втраті головного тренера. Томас Франк пішов на підвищення у Тоттенхем. Тож попри всю працездатність Ярмолюка та геніальність скаутської команди, якщо хтось з новоприбулих почне набирати очки з аномальною швидкістю, "бджілкам" може бути нелегко.

Трансферна революція у 4 грандах

Ліверпуль змінився суттєво, хоча й не настільки радикально, як можна було подумати, коли бачиш ці 303 мільйони витрат уже. Їм мало, хочуть ще Гехі або іншого центрбека, а також Ісака. Якщо встигнуть, це закриє деякі дірки. Атака зазнала трьох втрат, з яких найбільш трагічною є загибель Діогу Жоти. З мінусів приходу такої кількості багатомільйонних футболістів – Салах перестав забивати (навіть з пенальті) й досі ніби шукає свою роль на полі у всьому цьому хаосі. Лише 1 гол на 7 матчів приголомшує. Враження, що надто багато на себе перетягують новачки, які бажають уникнути долі Дарвіна чи Хаверца з усім хейтом і мемами. Програли Суперкубок Крістал Пелас і виглядають так, ніби готові витратити трохи часу на перебудову. Поганий календар на початку, хоча в ЛЧ 2024/25 це принесло напрочуд успішні результати.

Манчестер також змінився. І червоний, і синій. Шешко, Мбеумо і Кунья – Аморім повністю перебудовує свою атаку, ніби гравці у ФІФА. За 215 мільйонів євро і це в команду без єврокубків і з традиційно великими очікуваннями. Не переконують в міжсезоння, це все досі настільки сиро і незрозуміло, що навіть Маунт виходить на вершину списку голів та асистів, якщо винести геніального Бруну за межі. Про оборону та воротаря помовчимо, бо неетично. За золото МЮ не побореться, але вже в першому турі потріпати нерви Арсеналу здатен.

Check out our full analysis below...https://t.co/F6Ux04K56B — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 15, 2025

Криза 54-річного Гвардіоли триває. Розлучення з дружиною, провальний минулий сезон, виліт від Аль-Хіляля на КЧС, лише один спаринг з більш ніж скромним Палермо перед стартом сезону. Клуб-загадка для всіх і себе найбільше. Свої 177 мільйонів євро витратили перед клубним Мундіалем, тож отримали прекрасну нагоду хоч трохи це все обкатати. Запрошення у тренерський штаб Пепа Ліндерса та ще одного фахівця зі стандартів, які працювали в Ліверпулі, змушує думати про зміну тактичних підходів. Невже візьмуть на озброєння конспекти Клоппа? Схоже, Гвардіолі вже нецікаво просто вигравати. Треба робити кожного сезону ще й революцію.

Арсенал перебудовує все під 65-мільйонного Дьокереша. Більш заточений під швидку та креативну гру вперед Субіменді має розв'язати проблеми в середині поля та розвантажити Райса. Мадуеке, Москера та Ньогргор додають необхідної глибини основі. Хоча проблема з лівим вінгером ніби нікуди не ділася. Чи побачимо ми старого-доброго Едегор? Ще одне питання. Навіть у погромі Атлетіка норвезький плеймейкер був анонімом.

Українці в АПЛ – наразі вся надія на Ярмолюка

Забарний перебрався у Францію, Русин в опалі, Мудрик не гратиме ще доволі довго. Навіть коли Михайлу дадуть дозвіл відновити кар'єру, знадобиться багато часу на повернення колишньої форми. Зінченко обирає маж Стамбулом і Порту. Пропозиція від Фенербахче ніби нарешті настільки конкретна, що Арсенал задоволено потирає руки. Українець пережив болючий період у Лондоні без гри – це впливало і ні його доньок, і на дружину. Водночас найкращий контракт кар'єри навряд чи вдасться десь бодай наблизити. Тутєров може повторити шлях Ярмолюка з молодіжки до поступової практики навіть в АПЛ, але кілька хвилин на заміні буде максимумом у команді, що бореться за виживання та набрала купу нових гравців.

Миколенко пошкодив м'язи та перебуває під питанням на старті сезону. Звісно, Віталій довів, що здатен блискавично повертатися, але навряд чи Мойєс ризикуватиме ним. Ярмолюка ми вже згадували. Місце в основі тут чи не найстабільніше. Треба вже забивати й додавати якісь асисти, адже всі потроху мусять компенсувати втрату одного з найкращих атакувальних дуетів минулого сезону в топ-лігах. Тим паче, що класні дальні передачі Єгора нікуди не поділися, а вривання у штрафний можна було зауважити й у передсезонній підготовці.

The most expensive Ukrainian players ever:



Mykhaylo Mudryk ️ Chelsea €70M

ILLIA ZABARNYI ️ PSG €63M

Andriy Shevchenko ️ Chelsea €43.9M

Oleksandr Zinchenko ️ Arsenal €35M

Artem Dovbyk ️ Roma €30.5M pic.twitter.com/A36R2xC3pq — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) August 12, 2025

Значно цікавіше в нашому розділі АПЛ буде, якщо Гасперіні, загалом незадоволений атакувальним потенціалом Роми на різних позиціях, вирішить пожертвувати Довбиком заради кількох підписань. Можливо, це навіть не станеться зараз, а вже умовно взимку Артем разом з Ванатом (чому б і ні!) увірветься в елітарний дивізіон англійського футболу! Станом на сьогодні зрозуміло, що найбільше месій на позиції центрфорварда потребують клуби, що починають зі страхом про виліт. Також Евертон готовий нав'язати Лідсу й Сандерленду боротьбу за Довбика з високими пропозиціями. Тут теж зрозуміло: на одному Бету далеко не заїдеш, а літо для "ірисок" видалося не з найлегших. Та й нові трансферні рекорди українців самі себе не зроблять.

Newcastle United's rough summer continues...



Joao Pedro → Chelsea

Kudus → Tottenham

Mbeumo → Man Utd

Ekitike → Liverpool

Trafford → Man City

Šeško → Man Utd pic.twitter.com/Qw7BMaPMSp — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 5, 2025

Головний невдаха вже відомий?

Ньюкасл втратив любов свого найкращого бомбардира, а також отримав просто нереальну кількість відмов від зіркових футболістів цього літа, зокрема від Забарного. Команда, якій грати основний етап Ліги чемпіонів, починає з бойкотом Ісака. Можливо, вдасться перетерпіти та повторити ситуацію Тоттенхема з Кейном, коли Харрі отямився після кількох тижнів боротьби за трансфер і залишився ще на сезон, а потім уже пішов до Баварії. Це трохи нагадує деякі трансферні вікна Арсенала, якому потім не вистачило живої сили витягнути сезон на кількох фронтах. Можливо, проявить себе Осула, який забивав та асистував, поцупивши перемогу в України на молодіжному Євро-2025. Принаймні в товарняк після страйку Ісака почав більше грати.

Діогу Жота – особливий джокер Клоппа: хет-трик у ЛЧ, перфоманси з Арсеналом, останній гол за Ліверпуль на очах Миколенка