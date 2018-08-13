Топ-5 дебютантів АПЛ, які запалили в 1 турі: Ярмоленко та Ко потрапили під роздачу новачка Клоппа

У першому турі АПЛ 2018/19 ефектно проявили себе як деякі новачки клубів, так і дебютанти англійської еліти. Хто вразив найбільше, розповідає "Футбол 24".

Рішарлісон

21-річний бразильський форвард був придбаний Евертоном за шалені 56 млн євро та миттєво почав відпрацьовувати вкладені у нього кошти. У матчі проти Вулверхемптона (2:2) Рішарлісон оформив дубль. Бразилець сильно вразив своїм другим голом, елегантно пробивши з-під захисника в дальній кут. Свого часу такими ударами славився Тьєрі Анрі. Хто-зна, можливо, на вихованця Амеріки Мінейро чекає не менш приголомшлива кар'єра. Принаймні, дебют за "ірисок" дозволяє на це сподіватись.

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Набі Кейта

Екс-хавбек Лейпцига дуже впевнено провів свій дебютний матч за Ліверпуль проти Вест Хема. Схоже, це той пазл, якого не вистачало Юргену Клоппу, щоб сформувати ідеальний колектив, здатний боротись за усі можливі титули. Кейта класно відбирав м'ячі, розганяв атаки та вміло знаходив вільні зони. Гвінеєць повністю домінував в центрі поля, дозволивши мерсисайдцям швидко діставатись штрафного майданчика "молотобойців". Хоча Набі не відзначився результативними діями, залишивши цей шмат роботи для Мане, Салаха та Фірміно, він чи не найбільше приклався до побиття команди Ярмоленка.

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Рубен Невеш

Цей хлопець не втомлюється дивувати ще з часів Порту, ставши капітаном "драконів" всього у 17 років. Зараз португальцеві 21 і він перебуває на шляху підкорення АПЛ. Рубен Невеш вже встиг причарувати фанів Вулверхемптона у Чемпіоншипі, а тепер він відкрився перед багатомільйонною аудиторією найкращої ліги світу. Невеш був справжнім вожаком "вовків" у матчі проти Евертона. Португалець забив зі штрафного, зробив асист та вміло диригував грою команди Нуну Санту в центрі поля. Зрештою, саме завдяки лідерським якостям Невеша Вулверхемптон знайшов у собі сили для камбеку.

Джеймс Меддісон

Лестер не здобув позитивний результат на Олд Траффорд, але 21-річний хавбек показав дуже зрілий футбол. Він не забивав та не асистував, хоча одного разу змусив Де Хеа серйозно попрацювати. Меддісон був головною скрипкою в оркестрі команди Пюеля приблизно до середини першого тайму, коли "лисиці" домінували в "Театрі мрій". Креативний півзахисник, за якого Лестер виклав Норвічу 25 млн євро, практично завжди приймав правильні рішення, не перетримуючи м'яч. Крім цього, Меддісон дуже швидко налагодив взаємодію з Джеймі Варді, якому потрібен такий партнер для піднесення снарядів.

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Жоржінью

Новачок Челсі без проблем влився у тактичні побудови Мауріціо Саррі, з яким працював у Наполі. Італієць бразильського походження не лише цементував центр поля проти Хаддерсфілда, але й доволі успішно підключався до атак та реалізував пенальті. А 94% точності передач – говорять самі за себе. Пара Канте – Жоржінью вже незабаром може перетворитись у нічне жахіття для суперників "пенсіонерів". Наразі вони пережовують одного з претендентів на виліт – 3:0.

Хаддерсфілд – Челсі – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19