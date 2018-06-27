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Топ-25 фото вболівальниць і фанатів 13-го дня ЧС-2018: найчарівніші француженки та сльози Перу

13:42 389 Читать на русском

На чемпіонаті світу 2018 року зіграли вже тринадцятий день. "Футбол 24" зібрав топ-20 фотографій вболівальників, які неабияк вразили своєю креативністю та красою на трибунах.

Завершився третій тур групового раунду Мундіалю для збірних груп С і D. Вперше на чемпіонаті світу-2018 зафіксували нульову нічию – Данія і Франція грали для власного задоволення і спокійно вийшли до плей-офф. Про характер матчу свідчить те, що опорний хавбек Канте визнаний найкращим гравцем поєдинку. У другому матчі історичну перемогу здобула збірна Перу й разом із переможеною нею Австралією покинула турнір.

Зате в квартеті D інтрига зберігалася до кінця. Збірна Аргентини у драматичному матчі здолала Нігеріюта оформила вихід в 1/8 фіналу. "Альбіселесте" забили першими, але ледь не втратили перемогу в другому таймі – відео голів і огляд матчу. В іншому поєдинку групи Хорватія перемогла Ісландію і залишила острів'ян за бортом турніру.

Такі результати ігрового дня дозволили визначити ще 2 пари 1/8 фіналу ЧС-2018. Перші протистояння на цій стадії турніру відбудуться вже в суботу, 30 червня.

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Найкрасивішими фанатками дня можна сміливо назвати вболівальниць збірної Франції. Чарівні француженки здивували Москву та Лужники своєю фанатською пристрастю на трибунах. Данці ж відповіли своїми брутальними "рогами" та гучними піснями.

Ще можна згадати сльози перуанців, чия збірна насамкінець турніру подарувала перемогу над Австралією.

Фото: Чемпионат, Getty Images

ЧС 20183 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
Матч завершено
1 : 2
Аргентина
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