Топ-20 фото вболівальниць та фанів 21-го дня ЧС-2018: пристрасні хорватки та кумедний швед в образі казкової героїні

Чемпіонат світу 2018 наблизився до завершальної стадії. Черговими жертвами жорсткої боротьби стали Швеція та Росія. Хто запалював на трибунах під час останніх чвертьфіналів, дивіться у фотопідбірці "Футбол 24".

Хорватія вибила господарів турніру росіян у драматичній серїі пенальті. Саме на стадіоні в Сочі можна було помітити найбільше пристрасних фанаток. Якщо сексапільні брюнетки й надалі так підтримуватимуть команду Даліча, то шанси балканців здолати у півфіналі Англію зростуть вдвічі.

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На матчі Англія – Швеція більше запалювали чоловіки, яким, схоже, дуже бракувало жінок. Один з фанів скандинавської збірної, зокрема, начепив коси та одягнув сукню, перевтілившись у образ казкової героїні Астрід Ліндгрен – Пеппі Довгапанчоха. Зрештою, кожен розважається, як може...

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Фото: Getty Images, Championat.com