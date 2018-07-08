toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
РОСІЯ - ХОРВАТІЯ ШВЕЦІЯ - АНГЛІЯ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО Новини ЧС 2018

Топ-20 фото вболівальниць та фанів 21-го дня ЧС-2018: пристрасні хорватки та кумедний швед в образі казкової героїні

12:40 574 Читать на русском

Чемпіонат світу 2018 наблизився до завершальної стадії. Черговими жертвами жорсткої боротьби стали Швеція та Росія. Хто запалював на трибунах під час останніх чвертьфіналів, дивіться у фотопідбірці "Футбол 24".

Хорватія вибила господарів турніру росіян у драматичній серїі пенальті. Саме на стадіоні в Сочі можна було помітити найбільше пристрасних фанаток. Якщо сексапільні брюнетки й надалі так підтримуватимуть команду Даліча, то шанси балканців здолати у півфіналі Англію зростуть вдвічі.

Найкращі фото вболівальниць 20-го дня ЧС-2018: дівчина Погба, дружини Дешама і Грізманна, сльози чарівних бразилійок

На матчі Англія – Швеція більше запалювали чоловіки, яким, схоже, дуже бракувало жінок. Один з фанів скандинавської збірної, зокрема, начепив коси та одягнув сукню, перевтілившись у образ казкової героїні Астрід Ліндгрен – Пеппі Довгапанчоха. Зрештою, кожен розважається, як може...

ЧС-2018 прогноз букмекерів – хто фаворити на перемогу перед півфіналами

Фото: Getty Images, Championat.com

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Росія - Хорватія Швеція - Англія Статті Фото
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
33
хв
Динамо
15:30
Люцерн
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук