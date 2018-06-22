Топ-20 фото вболівальниць і фанів 2-го дня ЧС-2018: чарівна підтримка Роналду та Ірану

Кріштіану Роналду став беззаперечним героєм другого дня Чемпіонату світу 2018. Вболівальниці збірних Ірану та Португалії творили своє ефектне шоу на трибунах.

Пристрасні поцілунки, відчайдушні емоції та просто красиві кадри. На матчах Португалія – Іспанія та Марокко – Іран не бракувало гарних фанаток.

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А ось фанати збірної Єгипту згадували "незлим тихим" Серхіо Рамоса, який позбавив їх можливості побачити свого ідола Мохамеда Салаха на полі в матчі проти Уругваю.

Також відзначимо плакат на підтримку вболівальниць Ірану, які не можуть ходити на футбол у своїй країні, але завжди ефектно себе проявляють на чемпіонатах світу.

А ось Кріштіану Роналду, крім численних фанаток, дочекався плакату від іранських фанатів, які фантазують про зустріч леопарда з португальцем.