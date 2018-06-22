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Топ-20 фото вболівальниць і фанатів 7-го дня ЧС-2018: гарячі іранки, (НЕ) перші поцілунки і потворна маска Путіна

21 червня 13:15 7451 Читать на русском

На ЧС-2018 підійшов до завершення перший ігровий тиждень. "Футбол 24" зібрав колоритні фото багатонаціональної тіфозерії, яка вчора мала привід для шаленої радості або ж смутку.

Сьомий ігровий день Мундіалю подарував лише три голи у трьох матчах. Їх вистачило, щоб виявити переможців у кожній із пар. Фаворити – Португалія, Уругвай та Іспанія – перемогли. Марокко, Саудівська Аравія та Іран засмутили своїх уболівальників.

Об'єктиви фотокореспондентів традиційно вихопили із секторів найколоритніших вболівальників та вболівальниць. Увійшли до нашого огляду і ті фанати, які не потрапили на стадіон – зокрема, працівники якогось із португальських офісів призупинили роботу, щоб переглянути матч національної команди по телевізору.

Фото: Championat, Mundo Deportivo, Marca, Twitter

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ЧС-2018 2 тур

Іран - Іспанія: Середа 20 червня 2018

Іран
Матч завершено
0 : 1
Іспанія
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