Топ-20 фото вболівальників 11-го дня ЧС-2018: спокусливі колумбійки vs гарячі польки, сльози Панами та англійський дух

На чемпіонаті світу-2018 напередодні завершився одинадцятий ігровий день. "Футбол 24" зібрав топ-20 фотографій уболівальниць і фанатів, які зігріли своєю красою і азартом на трибунах.

Напередодні завершився другий тур чемпіонату світу-2018: Англія розгромила Панаму, Японія та Сенегал розписали видовищну нічию, а збірна Польщі розчарувала, програвши Колумбії з рахунком 0:3 та стала першою командою з Європи, яка втратила шанси на вихід у плей-офф вже після двох турів змагань.

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Уболівальниці збірних Польщі та Колумбії вкотре позмагалися в чарівності. Англійські фанати відтворили на трибунах справжню атмосферу британських культових арен. Японські фанати знову прибрали за собою в присутності представниці імператорської родини, а сенегальці здивували кумедними нарядами.

Фото: Getty Images, EPA, AP, Sport24, Чемпионат