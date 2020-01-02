Топ-11 найдорожчих гравців планети 2019 року – Мессі лише восьмий

Найкоштовнішому гравцеві минулого року Кіліану Мбаппе всього 21 рік.

Авторитетний портал Transfermarkt найдорожчим гравцем планети у 2019 році вважає нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Цікаво, що аж чотири клуби "делегували" у топ-11 найдорожчих футболістів минулого року по два гравці – французький ПСЖ, англійські Манчестер Сіті та Ліверпуль і каталонська Барселона. А наймолодшому представнику цього рейтингу всього 19 років і він представляє дортмундську Борусію.

Пятов увійшов у топ-10 найдорожчих футболістів планети у віці 35+

1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 21 рік) – 200 млн євро

2. Неймар (ПСЖ, 27 років) – 160 млн євро

3. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті, 25 років) – 160 млн євро

4. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, 28 років) – 150 млн євро

5. Харрі Кейн (Тоттенхем, 26 років) – 150 млн євро

6. Садьйо Мане (Ліверпуль, 27 років) – 150 млн євро

7. Мохамед Салах (Ліверпуль, 27 років) – 150 млн євро

8. Ліонель Мессі (Барселона, 32 роки) – 140 млн євро

9. Еден Азар (Реал, 26 років) – 120 млн євро

10. Антуан Грізманн (Барселона, 28 років) – 120 млн євро

11. Джейдон Санчо (Борусія Д, 19 років) – 120 млн євро

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