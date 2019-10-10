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Тоні Адамс у неймовірному підкаті відбирає м'яч в Шевченка – ретро-відео від Арсенала

18:39 372 Читать на русском
Тоні Адамс у неймовірному підкаті відбирає м'яч в Шевченка – ретро-відео від Арсенала
Тоні Адамс / FourFourTwo

Лондонський Арсенал пригадав відчайдушний підкат від Тоні Адамса в матчі Ліги чемпіонів проти київського Динамо сезону 1998/99.

Арсенал привітав легендарного екс-захисника Тоні Адамса із Днем народження відео з його неймовірним підкатом у матчі проти київського Динамо у своєму твіттері.

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Колишній гравець "канонірів" зупинив нинішнього тренера збірної України Андрія Шевченка, не давши втекти на побачення із голкіпером Арсенала.

До слова, Тоні Адамсу виповнилось 52 роки сьогодні, 10 жовтня.

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Теги
Арсенал Арсенал Ліга чемпіонів Андрій Шевченко Андрій Шевченко Тоні Адамс Тоні Адамс
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