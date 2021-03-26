Хавбек Мілана та молодіжної збірної Італії Сандро Тоналі вже не зіграє на груповому етапі Євро U-21.

У поєдинку Чехія – Італія (1:1) в рамках Євро U-21 Сандро Тоналі в буквальному сенсі пройшовся по супернику, за що отримав червону картку. Цим покарання для гравця Мілана не обмежилось.

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Дисциплінарна комісія УЄФА присудила Сандро додатково три матчі дискваліфікації, повідомляє Football-Italia. Таким чином гравець пропустить інші поєдинки групового етапу турніру, і не зможе допомогти молодіжці "Скуадри Адзурри" у першому матчі плей-офф, якщо італійці туди проб'ються.

У нинішньому сезоні Серії А 20-річний Тоналі провів 21 поєдинок.

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