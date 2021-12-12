"Чи могли вигризти перемогу над Динамо? Навіщо бога гнівити? Кияни є кияни – у них були не те що хороші моменти, вони майже у нашому штрафному грали. Три дні тому була нічия (з Буде-Глімтом у Лізі конференцій – прим.), вона, можна сказати, образлива. А коли програєш впродовж гри та граєш унічию з таким суперником, тоді більше позитиву. Нам десь пощастило. Хотілося і другий забити, але маємо, що маємо.

Динамо – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Як налаштував команду у перерві? Тому їх і називають "мужиками". Намагаємось, хочемо, не завжди радуємо своїх уболівальників, але характер у моїх хлопців є. У Європі були провальні ігри, так, але ми маємо трохи іншу команду з іншими ресурсами в ігровому плані. Ми танцюємо від цього.

У принципі, 2021 рік вдалий для нас – посіли третє місце, зараз розташувались поруч. Боротьба ще попереду, йдемо у відпустку із цим позитивним результатом. Сайядманеш покидає Зорю? Швидше за все так. Замінити його? Подивимося. Покаже лише час, у нас є гравці. Незамінних немає", – розповів Скрипник у коментарі Профутбол Digital.

Зазначимо, що Зоря змогла втримати нічию з Динамо (1:1), не дозволивши киянам завершити рік на мажорній ноті – "біло-сині" 2 очками поступають Шахтарю в боротьбі за перше місце.

Динамо не переграло Зорю і відпустило Шахтар перед зимовою паузою – красиве прощання Аллах'яра та 11 сейвів