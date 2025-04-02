Сьогодні ввечері Барселоні належить зіграти в матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії з Атлетіко. Саме цього дня Ла Ліга оголосила про те, що знижує ліміт витрат на зарплати гравцям каталонської команди. "У мене таке відчуття, що це не випадково: сьогодні ми граємо у півфіналі проти Атлетіко, і тут відбувається така подія.

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Це – чергова спроба дестабілізувати нашу команду. Іноді в мене виникає відчуття, що якщо вони не можуть перемогти нас на полі, то хочуть перемогти нас у кабінетах. Як президент Барселони я цього не допущу і продовжу захищати інтереси нашого клубу.

Ла Ліга схвалила підписання контрактів з Пау Віктором і Ольмо, але тепер вона змінила своє рішення. Чому? Невже вона від самого початку погано впоралися із завданням, коли схвалила операцію?" – цитує Marca Лапорту.

Нагадаємо, що в першому півфіналі Кубка Іспанії з Ателтіко Барселона зіграла внічию 4:4.

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