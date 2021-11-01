"Шахтар безумовно правильно вчинив, продовживши контракт із цим футболістом. Тарас – все ж старожил команди і той гравець, який зараз ще потрібен Шахтарю.

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Це один із небагатьох гравців, який відбирає м'ячі, цементуючи оборону команди. Втрачати таких футболістів, гадаю, не варто. Чому Де Дзербі не ставить Степаненка до основного складу на єврокубкові матчі? Мені здається, головний тренер має свій погляд на виступи команди. Десь, напевно, італієць намагається прищепити Шахтарю більш атакувальний футбол. Але поки що це мало виходить.

Усе ж Шахтарю треба відбирати м'ячі, і для мене незрозуміло, чому Тарас не грав у матчах Ліги чемпіонів. Може тому Шахтар і програв ті зустрічі. Потрібно було відбирати м'ячі та нав'язувати боротьбу у центрі поля. Але цього в центрі поля Шахтар не мав", – відзначив екс-форвард "гірників" у коментарі Metaratings.

Нагадаємо, напередодні Тарас Степаненко поставив підпис під угодою із Шахтарем на 3 роки. Кольори донеччан він захищає з 2010 року. У матчах із Шерифом (0:2) і мадридським Реалом (0:5) хавбек провів на полі 12 хвилин.

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