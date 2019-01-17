"Тому, хто заб’є 10 голів, подарую цю машину", – Налєпа розповів, як Димінський мотивував футболістів Карпат

Колишній воротар Карпат Мацей Налєп розповів про відносини з почесним президентом Карпат Петром Димінським.

"Пригадую, як приїжджали на базу автомобілі Петра Петровича і усі розбігалися: "Там Петро Петрович приїхав". Я цього не розумів. Підходив до нього, подавав руку, вітався. Виглядало це так: "Як у вас справи?" – "Нормально. А у тебе?" – "Теж нормально".

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Його боялися, але я не знаю, чому… Я ставився до Димінського, як до звичайної людини. Тим більше, що я пожартувати міг. Бувало таке, що ситуація критична – тоді ясно, що я мовчав і розумів: це не час для жартів. Хоча одного разу було весело.

Ми програли матч, після якого на зустріч із командою приїжджає Петро Петрович на розкішному автомобілі. Новенький Porsche Cayenne! Всі навколо перелякані… "Зараз Димінський накидає нам", – хтось шепоче поруч.

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Президент зайшов у конференц-зал: "Чому голови опустили? Бачили, на чому я приїхав? До кінця чемпіонату ще 12 матчів. Тому, хто заб’є 10 голів, подарую цю машину". Всі посміхнулися, я підіймаю руку. "А ти, Мацей, що хочеш?" – "Петре Петровичу, а на кутові можна підключатися?", – сказав Налєпа.

"Мені зашивали голову, а я слухав співи фанатів". Мацей Налєпа – про казино, Помаранчеву революцію і Porsche Димінського