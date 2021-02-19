Чемпіон світу пропустить орієнтовно 3 місяці, повідомляє L'Equipe.

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Толіссо травмувався під час заняття Баварії у четвер. В одному з епізодів тренування він із криком впав на газон і зміг покинути поле лише на спецавтомобілі. Обстеження виявило в Толіссо розрив сухожилля чотириголового м'яза. У п'ятницю вранці хавбек був прооперований. Тепер він не зіграє проти збірної України у кваліфікації до ЧС-2022 у березні, а участь на Євро-2020 у складі збірної Франції – під питанням.

У нинішньому сезоні Корентен Толіссо провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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