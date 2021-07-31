Олімпіада-2020. Футбол, чоловіки, 1/4 фіналу

Південна Корея – Мексика – 3:6

Голи: Дон Гьон Лі, 20, 51, Хван Ві Чо, 90+1 – Мартін, 12, 54, Ромо, 30, Кордова, 39 (пенальті), 63, Агірре, 84

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Команди взялися до справи зі старту поєдинку, забивши чотири м'ячі ще до перерви. Щоправда, корейці на голи Мартіна, Ромо та Кордови (з пенальті) відповіли лише м'ячем Гьон Лі. На старті другої половини азіати повернулися до гри після розкішної гармати того ж Гьон Лі. Та дублі Мартіна та Кордови, а також хижацький гол Агірре зробили рахунок тенісним. Хван Ві Чо м'ячем у доданий арбітром час лише підсолодив гіркоту поразки Кореї.

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