– Упевнена перемога, але перший тайм складався не настільки ідеально, оскільки в Оболоні було кілька непоганих моментів.

– Так, перший тайм складався нелегко для нас, могли й пропустити. Були такі прикрі моменти – не накривали правильно гравців, припускалися прикрих помилок, ловили нас на контратаках. Але дякуємо Андрію Миколайовичу – забив гол, і нам стало легше. А вже після перерви довели гру до переможного завершення.

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– Саме на цих контратаках і робився акцент тренерським штабом у перерві?

– Звичайно. Думаю, всі бачили, що Оболонь дуже добре вибігала в контратаки, і на другий тайм ми виходили з тим акцентом, аби менше припускатися браку, коли атакуємо, й надійніше діяти в обороні. Можна сказати, зробили висновки й у другому таймі зіграли вже добре.

– Перший забитий м'яч – це домашня заготовка, такий розіграш награвався на тренуваннях?

– Ми награвали це неодноразово – вчора на тренуванні в тому числі, – цитує Михавка офіційний сайт Динамо.

До слова, наразі Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі 63 очки.

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