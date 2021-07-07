"Барселона хоче публічно перепросити перед усіма вболівальниками і партнерами клубу, які незадоволені подією, яка сталась влітку 2019 року. Тоді клубом керували інші люди. Нинішня рада директорів прагне зробити все, щоб епізоди подібного роду не повторилися.

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У нашому клубі немає місця расизму та дискримінації. Гравці вже висловили свій жаль і перепросили перед японськими вболівальниками та працівниками, що дуже цінно для клубу. Однак Барселона залишає за собою право приймати ті внутрішні заходи, які вважатиме за потрібне", – наводить заяву босів Барселони Sport.es.

Нагадаємо, Дембеле дозволив собі расистський жарт на адресу японців, підколовши Грізманна за співпрацю з Konami – розробником та видавцем відеоігор, зокрема, Pro Evolution Soccer.

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