"Точно не я", – Фонсека розповів, хто буде виконувати пенальті в Шахтарі після трьох промахів поспіль

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу його підопічних над Маріуполем (1:0).

"Не зовсім заслужена перемога, тому що я, чесно кажучи, загубився в підрахунку явних гольових моментів, які ми створили. Не реалізували два пенальті.

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Це особлива гра для нас. Уже вкотре не пропустили і набираємо важливі три очки, досягли мети, однак в завершенні моментів, на жаль, помилялися і при такій кількості шансів не використали більше.

Хто буде бити наступний пенальті? Точно не я! Зрозуміло, що хлопці хочуть забити – і Мораєс, і Алан Патрік. Ми відпрацьовуємо цей елемент на тренуваннях, і вони добре виконують 11-метрові... У будь-якому випадку до м'яча підійде хтось із тих, хто це робить краще за всіх і впевнено почувається. Це не стане проблемою", – цитує Фонсеку прес-служба Шахтаря.

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Відзначимо, що футболісти Шахтаря не змогли реалізувати три пенальті поспіль: Жуніор Мораєс в минулому турі не забив у ворота Динамо, а сьогодні знову схибив у грі з Маріуполем; Алан Патрік теж не зумів переграти голкіпера азовців.