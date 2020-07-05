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Точний штрафний удар Булеци та ювілейний гол Супряги у відеоогляді матчу Олімпік – СК Дніпро-1 – 0:2

5 липня 23:58 - Читать на русском
Точний штрафний удар Булеци та ювілейний гол Супряги у відеоогляді матчу Олімпік – СК Дніпро-1 – 0:2
Олімпік – СК Дніпро-1 – 0:2 – відеоогляд матчу

СК Дніпро-1 впевнено здолав Олімпік в 29 турі УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

 
Владислав Супряга 2’
Сергій Булеца 63’
2’ Владислав Супряга
63’ Сергій Булеца

Перемогу гостей забезпечив дует орендованих чемпіонів світу з Динамо – Владислав Супряга та Сергій Булеца. Стрілка годинника ледь відрахувала хвилину від початку матчу, а форвард вже оформив свій десятий гол в чемпіонаті.

СК Дніпро-1 на виїзді впевнено переміг Олімпік і перервав свою безвиграшну серію

Булеца забив після перерви. СК Дніпро-1 отримав право на небезпечний штрафний, який хавбек чітко реалізував ударом у воротарський кут – 0:2.

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Теги
Відеоновини Олімпік - СК Дніпро-1 Олімпік Олімпік Сергій Сергій Булеца Владислав Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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