Точний штрафний удар Булеци та ювілейний гол Супряги у відеоогляді матчу Олімпік – СК Дніпро-1 – 0:2

СК Дніпро-1 впевнено здолав Олімпік в 29 турі УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

Перемогу гостей забезпечив дует орендованих чемпіонів світу з Динамо – Владислав Супряга та Сергій Булеца. Стрілка годинника ледь відрахувала хвилину від початку матчу, а форвард вже оформив свій десятий гол в чемпіонаті.

СК Дніпро-1 на виїзді впевнено переміг Олімпік і перервав свою безвиграшну серію

Булеца забив після перерви. СК Дніпро-1 отримав право на небезпечний штрафний, який хавбек чітко реалізував ударом у воротарський кут – 0:2.