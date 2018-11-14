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ТМ Parimatch продовжує співпрацю з національною збірною командою України з футболу

17:20 16
ТМ Parimatch продовжує співпрацю з національною збірною командою України з футболу
ТМ Parimatch - http://www.uhl.ua

Вчора в Президентській ложі НСК "Олімпійський" відбулася прес-конференція з нагоди пролонгації співпраці Федерації футболу України та ТМ Parimatch.

Перша угода про співпрацю ТМ Parimatch та Федерації футболу України була підписана у 2016 році. Вона стала надзвичайно важливою, і для бренду і для головної команди країни. Адже підтримка справжніх надійних партнерів сприяє відкриттю нових можливостей, зростанню і новим перемогам.

А рішення про пролонгацію партнерства – найкраще свідчення його ефективності та знаковості. Тож ТМ Parimatch і Федерація футболу України прийняли рішення про продовження співпраці до 2020 року, в статусі Офіційного партнера національної збірної команди України з футболу.

"Торгова марка Parimatch є найбільшим меценатом українського спорту. Не один рік ми підтримуємо цей напрямок, так як бачимо в ньому шляхи вирішення ключових проблем нації. За здоровим спортивним поколінням Z майбутнє нашої країни.

Саме тому ми зі справжньою гордістю свого часу стали офіційним партнером Національної збірної України з футболу і зараз продовжили дану співпрацю.

Впевнені, що ТМ Parimatch і Національна збірна разом реалізують багато проектів, які принесуть користь та будуть до вподоби вболівальникам, спортсменам, партнерам та медіа. І що в останньому матчі Ліги Націй зі Словаччиною та у відбірковому етапі до Євро-2020 наша збірна продовжить радувати перемогами мільйони уболівальників у всій країні", – акцентував представник ТМ Parimatch Вадим Ярославович Місюра.

"Ми безмежно раді продовженню співпраці ТМ Parimatch та Федерації футболу України. Футбол – спорт №1 в Україні, улюблена гра в багатьох країнах світу, символ гордості та підтримки мільйонів Українців! Та найголовніше, футбол – командна гра! І успішніть результату залежить від злагодженості дій кожного учасника цієї команди. Тож нам надзвичайно приємно, що у розвитку футболу в Україні в нашій команді лише надійні партнери, серед яких – ТМ Parimatch.

Сподіваємося, що наша подальша співпраця стане ще більш плідною і результативною, а головне – сприятиме новим перемогам національної збірної команди України з футболу!", – відзначив Олег Валерійович Протасов Перший віце-президент Федерації футболу України.

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