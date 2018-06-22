Тлумак: Я приїхав у Луцьк робити історію Волині

Колишній голкіпер львівських Карпат, а зараз головний тренер Волині Андрій Тлумак розповів про свою мотивацію вивести команду у Прем'єр-лігу.

"Для мене ніколи не було протистояння між Волинню та Карпатами. Можливо, у вболівальників є свої моменти, але, знаючи, що в країні АТО, всі вболівальники об'єднались, і сьогодні між ними немає війни, тому я приїхав сюди робити історію Волині, хочеться допомогти, оскільки команда повинна грати в УПЛ.

"Мною цікавилися у Селтіку та Брюгге, брали у Динамо". Українець, який став чемпіоном Данії

Я знаю, як гаряче підтримують місцеві вболівальники, адже не раз грав в Луцьку, а також чув підтримку Волині у Львові, тому вони заслуговують мати команду у Прем'єр-лізі, і я буду робити все для того, щоб допомогти місту, команді та вболівальникам бути у вищому дивізіоні", – цитує Тлумака видання Волинські новини.

Нагадаємо, у сезоні 2017/18 клуб із Луцька посів 13 місце в Першій лізі.