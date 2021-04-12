"Я не приховую, що часто з ними спілкуюся, проте в цьому нічого дивного немає, оскільки ми давно дружимо. Що стосується запрошення цих іменитих футболістів в Карпати, то це все на рівні чуток. Хоча у них чинні контракти до 30 червня 2021 року, але для Кожанова і Ткачука зараз головне – допомогти Минаю зберегти прописку в елітному дивізіоні, а Голодюка разом з першоліговим Металістом 1925 – підвищитися в класі.

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Якщо дотримуватися такого ж принципу, то сміливо можна було включити в цей список і воротаря Олександрії Юрія Паньківа. Ми з ним також в приятельських стосунках, часто зідзвонюємося, обмінюємося думками, і у нього також скоро закінчується контракт. Якщо серйозно, то дуже складно заманити відомих майстрів в команду Другої ліги, де з нового сезону збираються виступати новостворені львівські Карпати", – пояснив Тлумак в коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, Кожанов і Ткачук нині виступають за Минай, а Голодюк захищає кольори Металіста 1925. Кожанов у поточному сезоні провів за закарпатську команду 19 матчів у всіх турнірах і відзначився 3 асистами, Ткачук брав участь у 18 поєдинках без результативних дій. Голодюк, який у січні покинув Минай, відіграв за харків'ян у Першій лізі 4 матчі.

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