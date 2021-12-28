"Чи можливо таке, що у Другій лізі наступного сезону будуть виступати Карпати Львів Смалійчука та Карпати Львів Юрчишина? Це дуже складне питання. Ну, по-перше, це Карпати не тільки Юрчишина – це ціла плеяда ветеранів. На сьогодні Степан Федорович є директором, а я просто тренер. Не можна казати, що це Карпати Юрчишина чи Тлумака.

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Також не можна говорити, що Карпати Смалійчука. На мою думку, Смалійчук ще не заслужив, щоб команду називали його іменем. Тут стоїть питання взагалі Карпат. Інвестори, які взялись за новий проєкт, навіть не називають своїх прізвищ. Вони не хочуть себе піарити і співвідносити з цим брендом. Я теж би не хотів, щоб якусь конкретну людину піарили завдяки клубу. Ми говоримо про футбольну команду Карпати Львів. І є покоління людей, які грали, вболівали та досягали певного результату. Називати Карпати якимось іменами – це неправильно", – сказав Тлумак в комантарі виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, у Львові зареєстрували новий ФК Карпати, який організували кілька легенд "зелено-білих".

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