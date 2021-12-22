"Зміни, звичайно, будуть. Без свіжої крові не обійтись. Та й здорова конкуренція жодному клубу ще не завадила. Тільки не вірте всьому, що пишуть в інтернеті про Карпати.

Карпати розпрощались з чотирма гравцями, – ЗМІ

Хачеріді? Це звичайний фейк. Інші зіркові новачки? До Нового року – жодних заяв. Можу лише підтвердити інформацію про те, що ведемо переговори з екс-захисником Волині Іваном Цюпою та екс-півзахисником тернопільської Ниви Ігорем Семениною", – сказав Тлумак у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Карпати пішли на зимову паузу у статусі лідера групи А Другої ліги – "леви" випереджають Лівий берег на два пункти і мають гру в запасі.

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